جماهير ريال مدريد تمنح بيل الفرصة الأخيرة - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

منحت جماهير نادي ريال مدريد الإسباني الفرصة الأخيرة للويلزي جاريث بيل مهاجم الفريق الذي لم يقدم أي شىء يذكر منذ أنضمامه للنادي الملكي.

وكان بيل قد إنضم لريال مدريد في صيف عام 2013 قادماً من توتنهام هوتسبير الإنجليزي في صفقة بلغت 100 مليون يورو.

ومنذ قدوم بيل لقلعة الميرنجي وعلقت جماهير الفريق آمالها بشكل كبير عليه ليكون خير خلف للبرتغالي كريستيانو رونالدو وهو ما لم يحدث حتى اللحظة.

ولا تتذكر جماهير الفريق لبيل سوى هدفيه في شباك برشلونة واتليتكو مدريد في نهائي بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.

وعانى النجم الويلزي من كثرة الإصابات الموسم الماضي التي كلفته الغياب عن أغلب مباريات الفريق في موسم محبط لبيل الذي لم يشارك سوى في 26 مباراة وأحرز 9 أهداف.

هذا وقام الفرنسي زين الدين زيدان بوضع إيسكو بديلا لبيل أغلب مباريات الموسم الماضي ونجح في تقديم مستويات أكثر من رائعة وكان حاسماً في الكثير من المباريات الكبرى.

ومع تألق إيسكو الكبير وإقتراب ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي مبابي فإن بيل أصبح يواجه المجهول داخل النادي الملكي فعليه إثبات ذاته والظهور بشكل أفضل خلال الموسم المقبل وإلا قد يكون مصيره الرحيل.