منصور بن مقرن يوجه بدخول ذوي الاحتياجات الخاصة " مجانا " في مهرجان أبها يجمعنا - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

وجه نائب أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز ، بدخول ذوي الاحتياجات الخاصة ” مجانا ” في كافة البرامج والفعاليات بمهرجان أبها يجمعنا المواكب لمناسبة اختيار مدينة أبها عاصمة للسياحة العربية 2017 .

وقال الأمير منصور بن مقرن، إن هذا الإجراء يعد أقل واجب يقدم لفئة غالية وعزيزة على قلوب الجميع، بهدف تفعيل دورهم ودمجهم في المجتمع، مشددًا على كافة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بضرورة توافر مواقف خاصة لسيارات ذوي الاحتياجات في المواقع السياحية والترفيهية والمهرجانات، وتقديم التسهيلات لهم في ممرات الدخول والخروج ، ومنحهم الأولوية تقديرا لظروفهم الخاصة .

وقال المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير رئيس اللجنة الإعلامية لمناسبة أبها عاصمة السياحة العربية 2017 سعد بن عبدالله آل ثابت ، أن توجيه نائب أمير منطقة عسير يعكس حرصه بذوي الاحتياجات الخاصة واهتمامه بحضورهم ومشاركتهم في كافة البرامج والفعاليات بلا استثناء ، تقديرا من سموه الكريم لهذه الفئة الغالية التي تحتاج إلى التعاون والتكافل من كافة فئات المجتمع .