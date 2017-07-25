الكشف عن عدد الفلبينيين المغادرين بعد " العفو السعودي " - صحيفة صدى الالكترونية

مانيلا(صدى):

قالت السلطات الفلبينية، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من ألفي عامل فلبيني استفادوا من تمديد العفو الملكي الذي أقرته السعودية لصالح المخالفين لشروط الإقامة، الذي انتهى الاثنين الماضي.

وقالت وسائل إعلام محلية إنه عندما انتهى برنامج العفو مبدئيًّا في 29 يونيو الماضي، كان قد تم ترحيل 5 آلاف و299 عاملًا فلبينيًّا من المملكة.

وتظهر آخر البيانات الصادرة عن إدارة رعاية العمال في الخارج، أن 2388 من العمال الفلبينيين الآخرين أعيدوا إلى بلادهم بعدما مددت السعودية العفو حتى 24 يوليو.

وبصورة إجمالية، قدمت الحكومة الفلبينية مساعدات إلى 7 آلاف و697 من العمال الفلبينيين المتعثرين في المملكة وغالبيتهم من الإناث (4016) في حين أن بعضهن قاصرات (1233).

وقال وكيل وزارة العمل والعمالة دومينادور ساي، إن 695 ينتظرون حاليًّا رحلات جوية ولديهم بالفعل تأشيرات خروج.