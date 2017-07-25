مبيعات ماكدونالدز حول العالم تقفز 6.6% في الربع الثاني - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أظهرت نتائج أعمال ماكدونالدز اليوم الثلاثاء، زيادة أكبر من المتوقع في المبيعات الفصلية لمطاعمها القائمة في الولايات المتحدة في حين سجلت مبيعاتها حول العالم زيادة بلغت 6.6 بالمئة.

وارتفعت مبيعات ماكدونالدز في المطاعم الأمريكية المفتوحة منذ ما لا يقل عن 13 شهرا بنسبة 3.9 بالمئة في الربع الثاني من العام لتفوق تقديرات المحللين الذين توقعوا في المتوسط زيادة قدرها 3.2 بالمئة.

وزادت مبيعات ماكدونالدز في مطاعمها القائمة حول العالم 6.6 بالمئة، لتسجل أكبر زيادة في أكثر من خمس سنوات بدعم من ارتفاع عدد رواد المطاعم من جميع الفئات.

وارتفع صافي الربح إلى 1.40 مليار دولار أو 1.70 دولار للسهم في الربع الثاني، مقارنة مع 1.09 مليار دولار أو 1.25 دولار للسهم قبل عام.