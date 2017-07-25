" التصنيع الوطنية " تعلن وظائف شاغرة في الرياض وجدة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة التصنيع الوطنية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، لحمَلة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من الشركات التابعة لها في كلٍّ من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أن ذلك وفق الوظائف والمؤهلات التالية:

1- مسؤول إداري/ الاتصالات الخارجية (جدة): درجة البكالوريوس في تخصص الاتصالات، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

2- مسؤول السلامة (جدة): شهادة دبلوم التقنية في أي تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يوليو 2017م، مشيرة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا)