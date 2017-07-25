إعلان أسماء المقبولين في وظائف جندي فني موسيقى بالأمن العام - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله الدوسري (صدى):

أعلنت مديرية الأمن العام بشؤون التدريب عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني نتائج القبول المبدئي للمتقدمين بدورة فني موسيقى.

ودعت مديرية الأمن العام المرشحين إلى الالتزام بالموعد المحدد وإحضار الوثائق المطلوبة عند المراجعة، وهي:

– أصل بطاقة الأحوال المدنية وصورة منها.

– أصل المؤهل العلمي وصورة مصدقة منها ومن مصدرها.

– عدد (6) صور ملونة حديثة مقاس (4*6) كاشفة الرأس.

– ملف بلاستيك ترتب بداخله جميع الأوراق المطلوبة أعلاه.

– الحضور بالزي الرياضي وحلاقة الرأس رقم (3).

– نموذج من الموعد محدد فيه اليوم والتاريخ للحضور إلى إدارة القبول، ومن يتخلف عن الموعد المحدد يتم استبعاده ولن ينظر لمن لم يحضر ورقة الموعد.

ولمعرفة نتائج القبول المبدئي، اضغط (هنا) . ⁠⁠⁠⁠