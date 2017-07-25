وزير الإسكان ووفد الصندوق السعودي للتنمية يتفقدان عددا من المشاريع في الأردن - صحيفة صدى الالكترونية

وزير الإسكان ووفد الصندوق السعودي للتنمية يتفقدان عددا من المشاريع في الأردن
تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس سامي هلسة ، يرافقه وفد الصندوق السعودي للتنمية عددا من المشاريع التي يمولها الصندوق بقيمة تصل إلى 30 مليون دولار ضمن زيارات الصندوق بهدف الاطمئنان على سير العمل.
وخلال جولة ميدانية تم زيارة عدد من المدارس والتي بلغت 40 مدرسة استحدثتها المملكة في الأردن وأربع مدن صناعية وإعادة تأهيل طريق الأزرق – الزرقاء الصحراوي بعمان.
وفد صندوق التنمية السعودي يتفقد عدداً من المشاريع التي مولها الصندوق في #الأردن#السعودية#طريف#عرعر#القريات
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— خالد الضبيبي (@khaleedd1401) July 25, 2017
alfahd42[ عدد التعليقات: 9043 ] نشر منذ 12 دقيقة
واسكاننا وش صار عليه اربه خلص