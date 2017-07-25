 بالفيديو.. أول أذان يُنْقَل على الهواء من المسجد النبوي عام 1373هـ - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. أول أذان يُنْقَل على الهواء من المسجد النبوي عام 1373هـ

بالفيديو.. أول أذان يُنْقَل على الهواء من المسجد النبوي عام 1373هـ
نورة الشهري(صدى):

نشرت صفحة ” نوادر من التاريخ ” على موقع التدوينات ” تويتر ” ، مقطع فيديو لأول أذان يُنْقَل على الهواء مباشرةً من رحاب المسجد النبوي الشريف، بصوت الشيخ عبد العزيز البخاري، وذلك عام 1373 هـ.

وفي تدوينة أخرى؛ نشرت الصفحة صورة الكابتن طيّار “عبد الله الجوفي”، أول نت قرأ دعاء السفر على طائرة، وذلك على متن الطائرة السعودية من طراز ” بوينج 737 ” في بداية الثمانينيات.

 

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 30433 ] نشر منذ 13 دقيقة

ليش ماخليتوه يكمل الأذان ..؟؟

.. صوت جميل وصافي يحسسك باالخشوع ,,

[ عدد التعليقات: 9045 ] نشر منذ 12 دقيقة

ذكريات جميله

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