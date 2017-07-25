بالفيديو.. أول أذان يُنْقَل على الهواء من المسجد النبوي عام 1373هـ - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. أول أذان يُنْقَل على الهواء من المسجد النبوي عام 1373هـ
نشرت صفحة ” نوادر من التاريخ ” على موقع التدوينات ” تويتر ” ، مقطع فيديو لأول أذان يُنْقَل على الهواء مباشرةً من رحاب المسجد النبوي الشريف، بصوت الشيخ عبد العزيز البخاري، وذلك عام 1373 هـ.
وفي تدوينة أخرى؛ نشرت الصفحة صورة الكابتن طيّار “عبد الله الجوفي”، أول نت قرأ دعاء السفر على طائرة، وذلك على متن الطائرة السعودية من طراز ” بوينج 737 ” في بداية الثمانينيات.
أول أذان يتم نقله على الهواء من رحاب المسجد النبوي الأذان الذي أبكى المسلمين بصوت الشيخ عبدالعزيز البخاري عام ١٣٧٣هـ #الماضي_الحجازي pic.twitter.com/EceNjIHX8E
— #فهد_الدوسري_نجد (@fahad229q) July 24, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30433 ] نشر منذ 13 دقيقة
ليش ماخليتوه يكمل الأذان ..؟؟
.. صوت جميل وصافي يحسسك باالخشوع ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 9045 ] نشر منذ 12 دقيقة
ذكريات جميله