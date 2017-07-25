بالفيديو.. أول أذان يُنْقَل على الهواء من المسجد النبوي عام 1373هـ - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

نشرت صفحة ” نوادر من التاريخ ” على موقع التدوينات ” تويتر ” ، مقطع فيديو لأول أذان يُنْقَل على الهواء مباشرةً من رحاب المسجد النبوي الشريف، بصوت الشيخ عبد العزيز البخاري، وذلك عام 1373 هـ.

وفي تدوينة أخرى؛ نشرت الصفحة صورة الكابتن طيّار “عبد الله الجوفي”، أول نت قرأ دعاء السفر على طائرة، وذلك على متن الطائرة السعودية من طراز ” بوينج 737 ” في بداية الثمانينيات.