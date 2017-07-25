علاقة إدارتي ريال مدريد ومانشستر يونايتد قوية وجيدة - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

فاجأ فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني وإدوارد وودوارد الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد الإنجليزي، متابعيهما بعد أن اجتمعا سوياً في الولايات المتحدة الأمريكية. صحيفة ماركا الإسبانية كشفت في تقاريرها عن عقد بيريز وودوارد اجتماعاً ودياً يؤكد العلاقة الوطيدة فيما بينهما قبل خوض مواجهة ودية في أمريكا. وقام بيريز بمنح قميص ريال مدريد كتذكار لوودوارد معبراً له عن عمق العلاقة التي تربطه بنادي مانشستر يونايتد رغم كل الأحداث التي حصلت بين الناديين في السنوات الأخيرة. ريال مدريد واليونايتد يعتبران الناديين الأقوى مالياً ونفوذاً في عالم اللعبة بالوقت الحالي، كما حدث بينهما خلاف واضح على صفقتي ديفيد دي خيا وألفارو موراتا، رغم كل ذلك لم تنكسر العلاقة الودية بين إدارتي الناديين.