أرامكو الطبي يعلن وظائف صحية شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي- عبر موقعه الإلكتروني- عن توفّر وظائف صحية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم، ودرجة البكالوريوس، بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المركز في كلٍّ من الأحساء، والظهران، ورأس تنورة، وبقيق.

وأبرز المركز، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- ممرض عيادة- الرعاية الصحية السلوكية.

2- ممرض عيادة- الرعاية الطبية الجراحية.

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يوليو 2017م.

وأشار المركز إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا ).