بالفيديو.. الأمير منصور بن مقرن يدشن حملة " النظافة دين وخلق " بعسير - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن شقيه(صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، أن منطقة عسير هي واجهة للسائحين والزوار من كافة مناطق المملكة، ويجب الحفاظ على نظافة متنزهات المنطقة والأماكن العامة.

جاء ذلك خلال تدشين سموه لحملة النظافة تحت شعار ” النظافة دين وخلق ” التي نظمتها أمانة منطقة عسير والمجلس البلدي بالمنطقة، بالتعاون مجلس شباب عسير والمجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بالمنطقة والفرق التطوعية، وذلك بالقرية التراثية بمتنزه السودة .

وثمن سمو الأمير منصور بن مقرن الجهود التي تبذلها أمنة عسير في نظافة المتنزهات، منوهاً سموه إلى تظافر الجهود والتوعية للمحافظة على الممتلكات والمتنزهات السياحية بالمنطقة لإتاحة الفرصة للغير بالتمتع فيها .

عقب ذلك شارك سموه الفرق التطوعية في نظافة متنزهات العائلات بالسودة، ثم تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة .

يذكر أن حملة ” النظافة دين وخلق ” ، تأتي تحت مبادرة ” عسير أجمل ” وتستمر لمدة شهر ذي القعده، من خلال رفع مستوى الوعي بأهمية المحافظة على نظافة المرافق العامة، وتهدف إلى تحسين وتجميل الشوارع الرئيسية والداخلية وكذلك تكثيف أعمال التجميل والتحسين للحدائق والمرافق العامة .