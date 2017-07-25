⁠⁠⁠⁠⁠" قرقاش " : الخطاب القطري " مكابر " يفتقد الصراحة ويعقد الأزمة - صحيفة صدى الالكترونية

ابوظبي(صدى):

وصف وزير الخارجية الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش، الخطاب القطري الحالي بـ ” المكابر عالي الصوت ” ، قائلاً إنه يفتقد إلى النَفَس الخليجي التقليدي.

وكتب ” قرقاش ” سلسلة تغريدات، على صفحته الرسمية بموقع التدوينات ” تويتر ” ، قال فيها إن الخطاب القطري يفتقد الصراحة مع ماضيه وممارساته، بل يسعى لفرض تسويته بشروط الدوحة.

وقال وزير الخارجية الإماراتي موجّهًا تصريحاته لقطر: ” الخروج من الأزمة يعرقله عدم الإقرار بضررك على جيرانك، وغياب الموضوعية يقود لتعقيد الأزمة في دهاليز الشكاوى.. طريق مظلم لن يؤدي إلى نتيجة ” .

وأوضح ” قرقاش ” : ” مظلومية التصريحات القطرية مذهلة، وتحمل المسؤولية عن السلوك غائب تمامًا، وكأن الدول الأربع اتخذت إجراءتها لأن المنطقة بحاجة لمزيد من التوتر.

وتابع: ” بقدرة قادر أصبحت مكافحة الإرهاب والسيادة وعدم التدخل أولويات قطرية، كم نود أن نصدق الطرح الإعلامي الجديد، ولكن السجل ماثل أمامنا بكل مأساوية ” .