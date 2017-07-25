طائرة تركية تهبط اضطراريًا في الجزائر بعد بلاغ كاذب - صحيفة صدى الالكترونية

الجزائر(صدى):

تسبب بلاغ كاذب بوجود قنبلة؛ في هبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، اضطراريًا في مطار الجزائر الدولي ” هواري بومدين ” ، أثناء رحلتها إلى مدينة الدار البيضاء المغربية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وأظهرت عمليات التفتيش كذب البلاغ، وفقًا لتصريحات مصدر ملاحي أكد تحرك فِرَق البحث والتدخل التابعة للشرطة الجزائرية إلى مدرج المطار، وأجرت عملية تفتيش دقيقة لجميع أجزاء الطائرة وأمتعتها، باستخدام أجهزة الكشف عن المتفجرات.

وحصلت الطائرة على إذن إقلاع بعد التأكد من سلامتها، للتوجه نحو مطار الدار البيضاء، فيما كشفت التحقيقات الأولية أن البلاغ الكاذب قدمته مسافرة مغربية مقيمة في اليمن، وتعاني من اضطرابات نفسية بحسب قناة ” النهار ” الجزائرية.