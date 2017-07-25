المدة المطلوبة لتوفير قطع غيار السيارات عند إصلاحها - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت جمعية حماية المستهلك، عن المدة المطلوبة لتوفير قطع غيار السيارات في حال إصلاحها لدى الوكيل، وذلك ضمن سلسلة ” تعرف على حقك ” التوعوية.

وأوضحت الجمعية أن المدة تختلف حسب فئة قطع الغيار، فقطع الغيار من فئة ” النادرة ” ، يستغرق توفيرها من قبل الوكيل حتى 14 يومًا، مثل الشاص، والدفرنس، والماكينة، ‏والجير، وداخلية السيارة، وغيرها. ‏

وأضافت أن هناك قطع غيار ‏” ذات الطلب المستمر ” ، يتم توفيرها مباشرة، مثل الكفرات، البواجي، فحمات الفرامل، الحساسات، الفلاتر، الدينامو، المساحات، الزيوت، البطارية، وغيرها.