المدة المطلوبة لتوفير قطع غيار السيارات عند إصلاحها - صحيفة صدى الالكترونية

المدة المطلوبة لتوفير قطع غيار السيارات عند إصلاحها
كشفت جمعية حماية المستهلك، عن المدة المطلوبة لتوفير قطع غيار السيارات في حال إصلاحها لدى الوكيل، وذلك ضمن سلسلة ” تعرف على حقك ” التوعوية.
وأوضحت الجمعية أن المدة تختلف حسب فئة قطع الغيار، فقطع الغيار من فئة ” النادرة ” ، يستغرق توفيرها من قبل الوكيل حتى 14 يومًا، مثل الشاص، والدفرنس، والماكينة، والجير، وداخلية السيارة، وغيرها.
وأضافت أن هناك قطع غيار ” ذات الطلب المستمر ” ، يتم توفيرها مباشرة، مثل الكفرات، البواجي، فحمات الفرامل، الحساسات، الفلاتر، الدينامو، المساحات، الزيوت، البطارية، وغيرها.
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