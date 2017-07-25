جامعة الحدود الشمالية تعلن نتائج ترشيح الدفعة الأولى من المتقدمين للدراسة - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أعلنت جامعة الحدود الشمالية صباح اليوم الثلاثاء؛ نتائج ترشيح الدفعة الأولى من الطلاب والطالبات المتقدمين للقبول بالجامعة للعام الجامعي 1438/ 1439هـ.

عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور فراس بن محمد المدني؛ أكد أن عمادة القبول والتسجيل بالجامعة أرسلت رسائل نصية عبر الجوال للطلبة المرشحين، وطلبت من كل مرشح سرعة الدخول على موقع الجامعة الإلكتروني (www.nbu.edu.sa ) وتأكيد قبوله في موعده أقصاه الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 4 / 11 / 1438هـ، عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور المرسلة.

وأوضحت الرسالة أن عدم تأكيد القبول على البوابة يعني استغناء الطالب أو الطالبة عن المقعد، وعدم رغبته في القبول، وسيذهب إلى من يليه في النسبة الموزونة، وسيفقد فرصته في الحصول على مقعد في الجامعة، مع العلم أن ترقية الرغبة إلى رغبة ذات أولوية لن تكون إلا لمن أكد قبوله مع طلب ترقية.

وأشار ” المدني ” إلى أن القبول بالجامعة كان وفقًا للنسبة الموزونة للتخصصات العلمية التطبيقية، والنسبة المكافئة للتخصصات النظرية والرغبات وأولوياتها المسجلة، آملاً من جميع الطلبة ضرورة التقيد بالتعليمات الخاصة بالقبول في الجامعة والتفاعل مع الرسائل الواردة.

وأعلن ” المدني ” ترقية الرغبات وفقًا للشواغر، وتوفر المقاعد، دون الحاجة للمراجعة الشخصية من قِبَل الطالب أو الطالبة، وأن هناك دفعات أخرى ستعلنها الجامعة خلال الأيام المقبلة.