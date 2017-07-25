نائب خادم الحرمين يستقبل قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

التقى نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، في مكتبه بقصر السلام بجدة، مساء اليوم، قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي الفريق أول جوزيف فوتيل .

واستعرضا خلال اللقاء مجالات التعاون الثنائي خاصة في الجانب العسكري، والجهود المشتركة في محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة .

حضر اللقاء مساعد وزير الدفاع محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، وصاحب السمو الملكي الفريق ركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات البرية، ومدير عام مكتب وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس ركن طلال العتيبي .

فيما حضر من الجانب الأمريكي القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالرياض كريس هنزيل، ورئيس بعثة التدريب العسكرية الأمريكية في المملكة اللواء بيتر أوتلي، والملحق العسكري الأمريكي بالرياض المقدم آدم كورديش .