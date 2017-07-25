محافظ الطائف يجتمع بأمين المحافظة ومدير الشرطة لتطوير أداء لجان التعديات والبلديات - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

عقد سعادة محافظ الطائف الاستاذ سعد بن مقبل الميموني بديوان المحافظه اجتماعا موسعا مع سعادة امين محافظة الطائف وسعادة مدير شرطة محافظة الطائف.

حضر الا.جتماع الادارات المختصه من المحافظه والامانة رؤساء البلديات الفرعيه ولجان التعديات.

ويأتي هذا الاجتماع رغبة في تطوير اداء لجان التعديات والبلديات الفرعية في المحافظة على الأراضي العامة ومنع التعدي وأنتشار الأحداثات عليها.

واوضح سعادته أن محافظة الطائف تحظى برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين وصاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة مثلها مثل باقي مناطق ومحافظات المملكة .

فضلا على الامكانات والمقومات السياحية وطبيعة الارض ذات الخصائص المتنوعة والامتداد الجغرافي الكبير لمحافظة الطائف.

وأكد سعادته على ضرورة التعاون الايجابي بين الجهات المختصة وتنسيق الجهود وتأسيس العمل المشترك وفق منهج بعيدا عن الازدواجية والفردية بإعتبار أن المسئولية تقع على الجميع وبنظرة تكاملية وشاملة وتظافر الجهود ومعالجة السلبيات وتعزيز الجوانب الايجابية والتي بإذن الله سوف تحقق المصلحة العامة التي يتطلع اليها الجميع وتقديم الخدمات المميزه للمواطن والمقيم بيسر وسهولة.

والبدأ فورا في تفعيل الدور الرقابي للاراضي والممتلكات الحكومية ومعالجة القضايا وسرعة انهاء المعاملات ومنع الاحداثات وازالتها نظاما ومراجعة الاجراءات وتحديثها وتصحيحها ووضع الاليات المناسبه لذلك.

وقد وجه سعادته بالبدء الفوري للعمل وتم تشكيل لجنة فورية تتولى تنسيق الجهود وتنظيم العمل وسهولة التواصل فضلا عن اقامة ورشة عمل بين المختصين من الادارات المشار اليها بدأت بعد انتهاء الاجتماع مباشرة.

وقدم سعادة المحافظ شكره وتقديره لسعادة امين محافظة الطائف ولسعادة مدير شرطة الطائف نظير جهودهم الملحوظه واهتمامهم ومتابعتهم المستمرة والى كافة المشاركين في الاجتماع.