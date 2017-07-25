بالفيديو والصور.. أردوغان الحاكم والمضيف في قطر - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

أكدت زيارة أردوغان لقطر الأخيرة، حقيقة الحاكم الفعلي لقطر ، حيث إن أردوغان لم يحل عليهم كضيف بل كان مضيفا، ووضح هذا جليا خلال الصور والفيديوهات المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والذي فسره النشطاء بأن أردوغان المتحكم الفعلي في قطر وتميم ماهو إلا تابع له.

وأظهرت الصور المتداولة، أردوغان وهو يجلس على كرسي المضيف بينما يجلس تميم إلى جواره ضيفا في بيته، كما أبان الفيديو أردوغان يتقدم تميم أثناء سلامه على المسئولين في إمارة قطر.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى جولة خليجية بدأها بالمملكة ثم الكويت ، من أجل التوصل لحل للأزمة الراهنة مع حليفته قطر، إلا أن محاولاته باءت بالفشل.