طوارئ في مطار القاهرة بعد العثور علي عبارة تهديد بحمام طائرة باريس - صحيفة صدى الالكترونية

عبده ابوالفضل(صدى):

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الثلاثاء حالة الطوارىء لتفتيش طائرة مصر للطيران المتجهة إلى باريس بعد العثور على عبارات تهديد داخل دورة مياه الطائرة حيث تم إنزال ركابها وسحب الطائرة لتفتيشها بواسطة الكلاب البوليسية .

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أثناء استعداد رحلة مصر للطيران رقم 801 للإقلاع إلى مطار باريس؛ عثر طاقم الطائرة على عبارات تهديد داخل حمام الطائرة فقام بإبلاغ قائد الطائرة والذى إستدعى رجال الشرطة وطلب إعادة تفتيش الطائرة والركاب وعددهم 69 راكبا وحقائبهم بدقة.

وتم إنزال ركاب الطائرة وسحبها لإعادة تفتيشها والحقائب بواسطة الكلاب البوليسية المدربة مع فحص الركاب، وإجراء تحقيق لكشف لغز وجود عبارات التهديد، ولم يتم العثور على شىء ومن المقرر أن تسأنفت الطائرة رحلتها بعد تأخير حوالى ساعتين.