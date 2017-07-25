الصين تلجأ للتشفير الكمي لحماية أسرارها من التجسس - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

قرَّرت الصين، حماية أسرار الدولة والمعلومات الحكومية والمالية والعسكرية وغيرها من التجسس، بتطويرها إحدى أكبر شبكات الكمبيوتر في العالم ونظام اتصالات متقدم.

تستخدم الصين التشفير الكمي شديد التطور، لحماية المعلومات التي يتم إرسالها إلى كابلات الألياف البصرية، حيث تكون صعبة الاختراق من جانب التكنولوجيا الحالية، علاوة على أنها قد تتطور في الفترة المقبلة إلى شبكة عالمية آمنة تمامًا ومقاومة للاختراق.

وكان الإعلام الرسمي في الصين، قد أعلن إطلاق الشبكة سيكون في جينان بمقاطعة شاندونج شرقي الصين، بعد اختبار النظام بنجاح، حيث استخدام تقنية ” توزيع المفاتيح الكمومية ” تعمل على إرسال البيانات بشكل آمن، حيث يتم إرسال المفتاح المطلوب لفك شفرة المعلومات، قبل إرسال رسالة، ومن ثم إرسالهما معًا في جزيئات الضوء، التي تتشوَّه وتتدمر إذا حاول أي شخص العبث بها، علاوة على أنه سيتم تنبيه متلقي ومرسل الرسالة بمحاولة الاختراق.

تسمح الشبكة لـ200 عامل حكومي في المدينة العمل في أمان لاستحالة التجسس على رسائلهم التي تتسم عبر شبكة بطول 125 ميلًا ” 200 كيلومتر ” ، إذ إنه من المنتظر أن يتم الانتهاء من تطوير وصلة ألياف بصرية طولها 1,250 ميل من بكين إلى شانجهاي خلال العام الجاري.