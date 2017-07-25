الخارجية الأمريكية: ترامب ملتزم بإيجاد حل للصراع بين فلسطين وإسرائيل - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية للإعلام العربي ناثان تاك، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاقد العزم على دعم الجهود الهادفة إلى عودة مسار السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وأكد تاك -في تصريح لراديو (سوا) الأمريكي- أن ترامب ملتزم بإيجاد حل لهذا الصراع وجعل الجانبين يجتمعان حول طاولة المفاوضات، لافتا إلى أن واشنطن تدعم جميع الخطوات الهادفة إلى التهدئة في القدس.

وأشار متحدث الخارجية الأمريكية إلى أن واشنطن ترحب بالضمانات التي قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الإبقاء على الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس.