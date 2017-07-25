الاهلي يقابل العين الاماراتي غدًا - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

يلتقي النادي الاهلي نظيره العين الاماراتي غدا الاربعاء في سادس مبارياته الودية ضمن برنامج المعسكر الإعدادي المقام في ضواحي زالتسبورغ النمساوية وسوف يحتضن ملعب سبورتس لابتزويغ المباراة في السادسة والنصف مساء بتوقيت المملكة وكسب الاهلي مباراته الماضية امام الانياسبورت التركي بنتيجة 3-0 ويسعى الجهاز الفني بقيادة الاوكراني سيرجي ريبروف الى مواصلة راصد اداء اللاعبين والاستفادة الفنية قدر الامكان من المواجهات الودية التي يخوضها الفريق في معسكره الخارجي.

وعلى مستوى التدريبات اجرى الفريق مرانه صباح اليوم والذي اشتمل على النواحي التكتيكية واللياقيه بمتابعة وحضور رئيس النادي الامير فهد بن خالد فيما شهدت الفترة المسائية اجراء اللاعبين لجلسات استشفائية.