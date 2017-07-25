وصول إمبراطورة إيران السابقة إلي القاهرة لإحياء ذكرى وفاة الشاه - صحيفة صدى الالكترونية

عبده ابوالفضل(صدى):

وصلت إلى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، الشهبانو ” فرح ديبا ” إمبراطورة إيران السابقة قادمة من باريس على رأس وفد فى زيارة لمصر؛ تستغرق أربعة أيام لإحياء ذكرى مرور 37 عاما على وفاة شاه إيران ” محمد رضا بهلوى ” .

وقالت مصادر مطلعة شاركت فى استقبال إمبراطورة إيران السابقة بصالة كبار الزوار لدى وصولها على الطائرة الفرنسية رحلة رقم 570 والقادمة من باريس : إن ” فرح ديبا ” ستقوم خلال زيارتها لمصر بإحياء ذكرى وفاة شاه إيران بمسجد الرفاعى بوسط القاهرة فى تقليد سنوى تحرص عليه الإمبراطورة السابقة.

ويأتي ذلك بمشاركة عدد من الإيرانيين والشخصيات المصرية وقراءة القرآن بجوار قبر الشاه ونثر الورود وإضاءة الشموع على قبره حيث يقوم عدد من الإيرانيين المحبين للأسرة البهلوية والمقيمين خارج إيران بالمشاركة فى إحياء ذكرى وفاة شاه إيران الذى توفى فى 27 يوليو 1980 .