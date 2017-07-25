تعاون مشترك بين المجلس البلدي و " تعليم الرياض " لتفعيل دور المواطن في النظافة - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

وقع المجلس البلدي لمدينة الرياض مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بحضور المهندس عبدالله العمران رئيس المجلس البلدي والدكتور عبدالله المانع مدير الإدارة العامة للتعليم بالرياض، وعدد من أعضاء المجلس ومديري الإدارات بتعليم الرياض.

وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان إلى تفعيل التعاون بين المجلس البلدي وتعليم الرياض في جانب تحسين الخدمات البلدية، كما تشمل عددا من المجالات العلمية، والفكرية، والتدريبية، إضافة إلى ترسيخ مفهوم النظافة والحفاظ على البيئة والمقدرات الطبيعية.

وثمن المهندس عبدالله العمران رئيس المجلس البلدي لمدينة الرياض الشراكة بين المجلس وإدارة التعليم بمنطقة الرياض، مبينا أنها بمثابة النواة الأولى لمزيد من التعاون بين الجانبين. وأشار م.العمران إلى أهمية مثل هذه الشراكات في رفع الجانب التوعوي لدى طلاب المدارس، الذين يمثلون شريحة من أهم شرائح المجتمع.

من جانبه أكد الأستاذ خالد العريدي، رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام، ببلدي الرياض، أن المجلس يسعى من خلال الاتفاقية إلى تفعيل أحد أبرز أهدافه، والذي يتمثل في تفعيل دور المواطن في تحسين الخدمات البلدية.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار المبادرات الهادفة لتحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.