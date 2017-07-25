داخلية الكويت: الأمن لم يرتكب أي خطأ بشأن خلية العبدلي - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

بحث مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، قضية خلية العبدلي وهروب عدد من المدانين من تنفيذ حكم التمييز.

ونفى وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، أن تكون الأجهزة الأمنية وقعت بأي خلل كبير، حيث كان الحكم النهائي مفاجئاً لها بعد الحكمين الأولين ببراءة 14 متهماً.

وأكد ” الجراح ” ، أن أغلب المتهمين كانوا قد حصلوا على حكم البراءة، ” ولم يتم ضبطهم لأن الكويت ليس دولة بوليسية ولا تملك حجز وضبط المتهمين قبل صدور الحكم النهائي بحقهم ” ، حسب قوله.