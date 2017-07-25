450 نزيلا بالسجون والإصلاحية يجتازون اختبارات القرآن - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

اجتاز 450 نزيلا بالسجن العام والاصلاحية اختبارات جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة واللذين نجحوا في 1495 فرعاً من فروع القرآن الكريم منذ مطلع العام الحالي ، ونالوا شهادات النجاح عبر برنامج ( نزيل ) الالكتروني.

من جهته أكد رئيس جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي أن لدى خيركم 15 حلقة تحفيظ في السجن العام والاصلاحية وينتظم فيها ما يقارب 4000 نزيل ، وقد أتم بعضهم حفظ كامل القرآن الكريم.

وبيّن رئيس خيركم أن ادارة السجون والاصلاحية مشكورة سهلت للجمعية كافة العقبات في سبيل اقامة هذه الحلقات لما رأته من اثر القرآن الكريم في تغيير سلوك النزلاء حيث اصبحوا اسوياء صالحين فالقرآن قوّم من سلوكهم وأعدهم ليكونوا لبنة صالحة لمجتمعهم.

وأوضح المهندس حنفي ان نجاح 450 نزيلاً في اختبارات فروع القرآن هي أحد ثمرات الشراكة الاستراتيجية التي وقعتها خيركم مع سجون منطقة مكة المكرمة وتهدف إلى الاهتمام بتفعيل البرامج والمسابقات الهادفة لحلقات القرآن داخل سجون جدة.

هذا وتعد جمعية خيركم أول جمعية اطلقت حلقات في سجون المملكة واول من اطلق برنامج نزيل والذي يختص باختبارات النزلاء الكترونيا وبعد نجاحه تم تعميمه على كافة جمعيات القرآن الكريم بالمملكة.