شقيقان يخطفان قريبا لهما ويشرعان بقتله في دبي - صحيفة صدى الالكترونية

دبي(صدى):

حققت النيابة العامة في دبي، اليوم الثلاثاء، مع شقيقين اختطفا قريبا لهما من الشارع العام واعتديا عليه بالضرب بسبب خلافات أسرية.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن الشقيقين تربصا ‏لقريبهما بالقرب من موقف سيارته في إحدى البنايات ثم باغتاه بالاعتداء عليه بالضرب بواسطة أداة حادة، فسقط على الأرض ينزف دماً ويعاني من إصابات في قدمه ورأسه وأنحاء أخرى من جسده.

‏وبينت النيابة العامة، أن الشقيقين ‏وضعا المجني عليه في صندوق سيارته الشخصية وتجولا به في عدة مناطق، وهدداه بالقتل والدفن في منطقة صحراوية ‏قبل مغادرتهما الدولة.

‏وأكدت تحقيقات النيابة العامة، أن “ المجني عليه كان مقيداً في السيارة بواسطة لاصق بلاستيكي ” ، مشيرة إلى أن “ المتهمين نزلا من السيارة وتركا المجني عليه فيها فاستنجد بأحد الأشخاص وساعده في فك قيوده البلاستيكية واتصل بالشرطة ” .

ألقت الشرطة القبض على المتهمين في مطار دبي الدولي قبل مغادرتهما الدولة بعد التعميم عليهما، فيما أكد أحد المتهمين أن “ هناك خلافات شخصية وعائلية مع المجني عليه، ‏وأنه وشقيقه لم يحصلا على حقوقهما منه فقررا خطفه وضربه ” .