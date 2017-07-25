مشروع لصيانة شبكات تصريف السيول بالمشاعر المقدسة - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

أبرمت امانة العاصمه المقدسه، اليوم، عقدا جديدا لمشروع نظافة وصيانة شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول بمشعر منى وبهدف المحافظه على كفاءة هذه الشبكات ولضمان الإستفادة منها بالشكل المطلوب .

وقال معالي أمين العاصمه المقدسه الدكتور أسامة بن فضل البار، إن الأمانه حريصة على إنجاز المشاريع المختلفه التي من شأنها أن تعمل على تطوير الخدمات المقدمه في مختلف المجالات والعمل على راحة وطمأنينة ضيوف الرحمن وتهيأة كافة سبل الراحة لهم وابعاد كل ما يمكن ان يشكل خطرا عليهم .

وبلغت القيمة الإجمالية للمشروع (2.686.900) ريال ومدته ثلاث سنوات ، وسيتم تنفيذه من قبل احدى الشركات المتخصصه في هذا المجال ، حيث يبلغ إجمالي أطوال عناصر شبكات تصريف مياه السيول في مشعر منى فقط ، أكثر من ( 80 ) كيلومتر طولي تمتد تحت الارض عبر قنوات صندوقية وانبوبية وغيرها، وتقوم الأمانة بإجراء أعمال الصيانة والنظافة لجميع هذه الشبكات على مدار العام من خلال فرق فنية متخصصة، حيث نُفذت هذه الشبكات وفق أعلى المستويات وبقياسات وإحصاءات دقيقة للاستفادة منها، وقد أثبتت الاختبارات والتجارب التي نفذت على مشروعات تصريف السيول في المشاعر المقدسة نجاحها وجدواها، وكفاءة أدائها ولله الحمد.

الجدير بالذكر أن أمانة العاصمة المقدسة حريصة على تنفيذ كل ما يساهم في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ، والعمل على تهيأت كافة سبل الراحة والطمأنينة لهم في مختلف المجالات .