دار مزادات أمريكية تبيع لوحة رسمها " ترامب " في 2005 - صحيفة صدى الالكترونية

نيويورك(صدى):

تعرض دار مزادات لوحة رسمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ تحمل اسم ” أفق مدينة نيويورك ” ، ومن المقرر بيعها في مزاد علني، بسعر ابتدائي 9 آلاف دولار، بعد غد الخميس.

اللوحة عبارة عن رسم بياني، تُظْهِر برج ” ترامب ” الشهير وسط ناطحات سحاب نيويورك، ومن المقرر عرضها وبيعها تحت إشراف دار مزادات ” Nate D. Sanders ” ، لصالح الأعمال الخيرية.

ورَسَمَ ” ترامب ” اللوحة عام 2005، وقرر بيعها لدعم حملة ” محو الأمية ” ، ليُعَد بذلك أحد الساسة الذين نفذوا أعمالاً فنية لجمع المال من أجل الحملات الخيرية.

دار المزادات وصفت اللوحة على موقعها الرسمى بأنها ” عمل فني أصيل ونادر للرئيس ” ، ومن المقرر عرضها للبيع بمقاس 11.5 بوصة× 9 بوصات، ويظهر توقيع ” دونالد ترامب ” عليها.