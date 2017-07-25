برنامج " عقارات " يناقش اليوم عقبات قطاع المقاولات أمام المسثمرين - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

يحل الدكتور ناصر بن عبد العزيز المبارك، عضو اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف رئيس ومدير عام شركة ” هديم ” ، ضيفًا على حلقة برنامج ” عقارات ” ، في التاسعة من مساء اليوم، على القناة الاقتصادية السعودية؛ لمناقشة مدى حجم الاستثمار الحالي في قطاع المقاولات، بالإضافة إلى القرارات المؤثرة على القطاع.

وتأتي الحلقة بعنوان ” هل قطاع المقاولات يمر بمرحلة صعبة على المستثمرين ولماذا؟ ” ، ويبحث معدّ ومقدم البرنامج الزميل أحمد المفلح القحطاني، في حلقة الليلة موضوع تكيّف قطاع المقاولات والاندماجات، مع ضرب مثال بما حدث مع شركتي ” سعودي أوجية ” و ” بن لادن ” العملاقتين.