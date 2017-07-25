 برنامج " عقارات " يناقش اليوم عقبات قطاع المقاولات أمام المسثمرين - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 25

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. برنامج ” عقارات ” يناقش اليوم عقبات قطاع المقاولات أمام المسثمرين

برنامج ” عقارات ” يناقش اليوم عقبات قطاع المقاولات أمام المسثمرين

برنامج ” عقارات ” يناقش اليوم عقبات قطاع المقاولات أمام المسثمرين
حمود العنزي(صدى):

يحل الدكتور ناصر بن عبد العزيز المبارك، عضو اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف رئيس ومدير عام شركة ” هديم ” ، ضيفًا على حلقة برنامج ” عقارات ” ، في التاسعة من مساء اليوم، على القناة الاقتصادية السعودية؛ لمناقشة مدى حجم الاستثمار الحالي في قطاع المقاولات، بالإضافة إلى القرارات المؤثرة على القطاع.

وتأتي الحلقة بعنوان ” هل قطاع المقاولات يمر بمرحلة صعبة على المستثمرين ولماذا؟ ” ، ويبحث معدّ ومقدم البرنامج الزميل أحمد المفلح القحطاني، في حلقة الليلة موضوع تكيّف قطاع المقاولات والاندماجات، مع ضرب مثال بما حدث مع شركتي ” سعودي أوجية ” و ” بن لادن ” العملاقتين.

 


الوسوم:, , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 8998 ] نشر منذ 6 دقائق

تكتلات الكبار عشان يخرجون الصغار من السوق

[ عدد التعليقات: 8998 ] نشر منذ 6 دقائق

الله يعينهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *