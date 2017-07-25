هيئة السوق تحيل مخالفة مستثمر إلى النيابة العامة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم الثلاثاء، إحالة الاشتباه في مخالفة مستثمر، للمادة 29 من نظام السوق المالية والمادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، لقيامه بالترويج لأسهم شركات مدرجة من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بهدف إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن أسعار أسهم تلك الشركات.

وتفصيلا قالت الهيئة: انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.

وبناءً على المادة 29 من نظام السوق المالية، تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأنه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة ” مستثمر ” للمادة 49 من نظام السوق المالية والمادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، لقيامه بالترويج لأسهم شركات مدرجة من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بهدف إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن أسعار أسهم تلك الشركات، وذلك لحث الآخرين على شرائها ومن ثم بيع الأسهم التي يمتلكها في تلك الشركات بعد تأثر سعر السهم بالارتفاع نتيجة التغريدات المنشورة من حسابه في موقع التواصل الاجتماعي محققاً من ذلك مكاسب مالية نتيجة هذا السلوك.

وتابعت: بهذا تؤكد الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.