تسليم جثمان الشيخ فهد الخضير لذويه والصلاة عليه عقب " العشاء " - صحيفة صدى الالكترونية

تسليم جثمان الشيخ فهد الخضير لذويه والصلاة عليه عقب ” العشاء “
سلّمت الجهات المختصة جثمان رئيس مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمركز الخبراء، الشيخ فهد بن إبراهيم الخضير؛ لذويه، عقب تشريح الجثمان، واتخاذ اللازم، بعد العثور عليه متوفيًا في ملحق منزله فجر أمس الأول.
ومن المقرر أداء الصلاة على ” الخضير ” اليوم الثلاثاء بعد صلاة العشاء، في جامع العجلان، حيث يوارى الثرى ويدفن هناك.
سعودي وافتخر[ عدد التعليقات: 132 ] نشر منذ 17 دقيقة
الله يرحمه ويصبر اهله
alfahd42[ عدد التعليقات: 8997 ] نشر منذ 13 دقيقة
الله يرحمه برحمته
حمادة[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 3 دقائق
حلق اللحية بالكلية حلال للرجال في الاسلام
القول بوجوب إطلاق اللحية الكثيفة قولا شاذا وليس قولا صحيحا عند المذاهب الأربعة
حديث جزوا الشوارب واعفوا اللحى حديث مبتدع أو موضوع أو لا أصل له في الشرع
الرجل حليق اللحية أو الذي يجعل اللحية سكسوكة حسن الخلق سيدخل الجنة مع المتقين