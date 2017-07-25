تسليم جثمان الشيخ فهد الخضير لذويه والصلاة عليه عقب " العشاء " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

سلّمت الجهات المختصة جثمان رئيس مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمركز الخبراء، الشيخ فهد بن إبراهيم الخضير؛ لذويه، عقب تشريح الجثمان، واتخاذ اللازم، بعد العثور عليه متوفيًا في ملحق منزله فجر أمس الأول.

ومن المقرر أداء الصلاة على ” الخضير ” اليوم الثلاثاء بعد صلاة العشاء، في جامع العجلان، حيث يوارى الثرى ويدفن هناك.