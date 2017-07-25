⁠⁠⁠⁠⁠إنتر ميلان يسعى لضم لاعب توتنهام بـ15 مليون يورو - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

سعي نادي إنتر ميلان الإيطالي للتعاقد مع إريك لاميلا لاعب خط وسط توتنهام الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعاد لاميلا لتدريبات السبيرز مؤخرًا، بعد غياب دام لـ8 أشهر عن الفريق الإنجليزي للإصابة، حيث تعرض لمشكلة في الفخذ كما خضع لجراحتين في ركبتيه اليمنى واليسرى.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن إنتر ميلان يجهز عرضًا بقيمة 15 مليون يورو لضمه، وفي المقابل لن تستغنى إدارة توتنهام عنه بأقل من 18 مليون يورو.

وانضم لاميلا لصفوف السبيرز صيف عام 2013 قادمًا من روما الإيطالي مقابل 30 مليون يورو، ولازال يبقى في عقده مع توتنهام موسم واحد.