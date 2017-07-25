" نادك " تخطط لتوليد الطاقة من روث الأبقار بـ200 مليون دولار - صحيفة صدى الالكترونية

” نادك ” تخطط لتوليد الطاقة من روث الأبقار بـ200 مليون دولار
قالت مصادر مطلعة، إن الشركة الوطنية السعودية للتنمية الزراعية (نادك)؛ تعتزم تنفيذ خطة تطويرية بقيمة 200 مليون دولار، لتوليد الطاقة من روث الأبقار.
ونقلت شبكة ” بلومبرج ” الأمريكية عن المصادر، تأكيدها أن شركة ” نادك ” دخلت في محادثات مبدئية مع مجموعة بنوك محلية؛ بهدف جمع التمويل اللازم للمشروع الذى سيشمل بناء محطة للطاقة الشمسية فى المزرعة.
وأشارت المصادر إلى أن شركة ” نادك ” السعودية تجري في الوقت الحالي محادثات مع مطورين محتملين، لبناء مصنع يؤدي هذا الغرض.
alfahd42[ عدد التعليقات: 8997 ] نشر منذ 3 دقائق
شي طيب يستفيدون منها