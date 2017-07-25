 " نادك " تخطط لتوليد الطاقة من روث الأبقار بـ200 مليون دولار - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 25

    يوليو

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” نادك ” تخطط لتوليد الطاقة من روث الأبقار بـ200 مليون دولار

” نادك ” تخطط لتوليد الطاقة من روث الأبقار بـ200 مليون دولار
عادل الحربي(صدى):

قالت مصادر مطلعة، إن الشركة الوطنية السعودية للتنمية الزراعية (نادك)؛ تعتزم تنفيذ خطة تطويرية بقيمة 200 مليون دولار، لتوليد الطاقة من روث الأبقار.

ونقلت شبكة ” بلومبرج ” الأمريكية عن المصادر، تأكيدها أن شركة ” نادك ” دخلت في محادثات مبدئية مع مجموعة بنوك محلية؛ بهدف جمع التمويل اللازم للمشروع الذى سيشمل بناء محطة للطاقة الشمسية فى المزرعة.

وأشارت المصادر إلى أن شركة ” نادك ” السعودية تجري في الوقت الحالي محادثات مع مطورين محتملين، لبناء مصنع يؤدي هذا الغرض.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 8997 ] نشر منذ 3 دقائق

شي طيب يستفيدون منها

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