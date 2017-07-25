" نادك " تخطط لتوليد الطاقة من روث الأبقار بـ200 مليون دولار - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قالت مصادر مطلعة، إن الشركة الوطنية السعودية للتنمية الزراعية (نادك)؛ تعتزم تنفيذ خطة تطويرية بقيمة 200 مليون دولار، لتوليد الطاقة من روث الأبقار.

ونقلت شبكة ” بلومبرج ” الأمريكية عن المصادر، تأكيدها أن شركة ” نادك ” دخلت في محادثات مبدئية مع مجموعة بنوك محلية؛ بهدف جمع التمويل اللازم للمشروع الذى سيشمل بناء محطة للطاقة الشمسية فى المزرعة.

وأشارت المصادر إلى أن شركة ” نادك ” السعودية تجري في الوقت الحالي محادثات مع مطورين محتملين، لبناء مصنع يؤدي هذا الغرض.