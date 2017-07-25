عبدالله السعيد لاعب الأهلي المصري يلفت أنظار النصر السعودي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

قالت مصادر ، إن المدير الفني لفريق نادي النصر السعودي، البرازيلي ريكاردو غوميز طالب بضرورة إحضار لاعب محور أجنبي متقدم للفريق.

وبحسب تلك المصادر فإن إدارة نادي النصر قد وضعت أعينها على لاعبين مصريين أحدهما عبدالله السعيد لاعب الأهلي؛ للانضمام في الفترة المقبلة، فيما لم يتم الكشف عن اللاعب الآخر، علمًا بأن النصر يملك محورين دفاعيين حاليًا هما عبد العزيز الجبرين وابراهيم غالب.

وكان النصر قد تعاقد مع أربعة لاعبين أجانب حتى الآن ،ويفاوض اللاعب الخامس ،وكان ينوي عدم التعاقد مع اللاعب السادس إلا بعد الانتهاء من البطولة العربية.