شيخ الأزهر يزور المملكة في جولة خليجية لبحث الانتهاكات ضد الأقصى - صحيفة صدى الالكترونية

عبده ابوالفضل(صدى):

يزور المملكة، اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فى بداية جولة خليجية تستغرق عدة أيام يبحث خلالها الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى.

يضم الوفد المرافق لشيخ الأزهر كلا من: الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، والمستشار محمد عبدالسلام ، مستشار شيخ الأزهر، وعددا من علماء الأزهر الشريف.

ومن المقرر أن يزور، الطيب، خلال جولته الخليجية الكويت والإمارات، ورئاسة جلسة مجلس حكماء المسلمين فى أبوظبى تنفيذا لدعوى شيخ الأزهر بعقد إجتماع عاجل لمجلس الحكماء؛ لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المسجد الأقصى.