سلحفاة تأكل الفلفل ! - صحيفة صدى الالكترونية

الثلاثاء 25
يوليو
😂😂😂😂😂😂😂
ههههههه
قال الشيخ عادل الكلباني تعلم الرجال والنساء الطبيخ فريضة وضرورة في الشريعة الإسلامية
قال الشيخ سلمان العودة يجب على الرجال أن يتعلموا الطبيخ في المنزل مثل النساء في الاسلام
قال الشيخ جاد الحق علي جاد الحق يجب على الرجال تعلم الطبيخ في المنزل مثل النساء في الاسلام
قال الشيخ محمد حسين يعقوب من حق الرجال والنساء أن يتعلموا الطبيخ في المنزل في الاسلام
قال الشيخ خالد بن سعود البليهد يجب على الرجال أن يتعلموا الطبيخ في المنزل مثل النساء في الاسلام
قال الشيخ احمد قاسم الغامدي الطبيخ واجب وضروري للرجال والنساء في الاسللم
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1120 ] نشر منذ 1 ساعة
😂😂😂😂😂😂😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 8998 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههه
حمادة[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 9 دقائق
قال الشيخ عادل الكلباني تعلم الرجال والنساء الطبيخ فريضة وضرورة في الشريعة الإسلامية
قال الشيخ سلمان العودة يجب على الرجال أن يتعلموا الطبيخ في المنزل مثل النساء في الاسلام
قال الشيخ جاد الحق علي جاد الحق يجب على الرجال تعلم الطبيخ في المنزل مثل النساء في الاسلام
قال الشيخ محمد حسين يعقوب من حق الرجال والنساء أن يتعلموا الطبيخ في المنزل في الاسلام
قال الشيخ خالد بن سعود البليهد يجب على الرجال أن يتعلموا الطبيخ في المنزل مثل النساء في الاسلام
قال الشيخ احمد قاسم الغامدي الطبيخ واجب وضروري للرجال والنساء في الاسللم