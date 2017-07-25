 مواطن يعثر على كلب صغير تحت اشعة الشمس - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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مواطن يعثر على كلب صغير تحت اشعة الشمس




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 41 دقيقة

شوفوا كيف يجري تحته عشان يستظل بظله من الحر أن شاء الله أنه حطها في ظلال وسقاها الله يظلك في يوم لا ظل الا ظله

[ عدد التعليقات: 1120 ] نشر منذ 33 دقيقة

الله يجزاه الف خير ويسقيه من ماء الجنه .

[ عدد التعليقات: 8998 ] نشر منذ 21 دقيقة

اجره عند ربه كبير

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