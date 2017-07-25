مواطن يعثر على كلب صغير تحت اشعة الشمس - صحيفة صدى الالكترونية

الثلاثاء 25
يوليو
شوفوا كيف يجري تحته عشان يستظل بظله من الحر أن شاء الله أنه حطها في ظلال وسقاها الله يظلك في يوم لا ظل الا ظله
الله يجزاه الف خير ويسقيه من ماء الجنه .
اجره عند ربه كبير
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بنت الديره[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 41 دقيقة
شوفوا كيف يجري تحته عشان يستظل بظله من الحر أن شاء الله أنه حطها في ظلال وسقاها الله يظلك في يوم لا ظل الا ظله
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1120 ] نشر منذ 33 دقيقة
الله يجزاه الف خير ويسقيه من ماء الجنه .
alfahd42[ عدد التعليقات: 8998 ] نشر منذ 21 دقيقة
اجره عند ربه كبير