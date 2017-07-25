حكمتيار: 30 ألف أفغانى يقاتلون فى سوريا والعراق - صحيفة صدى الالكترونية

كابل(صدى):

قال زعيم الحزب الإسلامى الأفغانى قلب الدين حكمتيار، إن 30 ألف أفغانى على الأقل تم نشرهم فى سوريا والعراق للمشاركة فى القتال الدائر هناك.

وأضاف حكمتيار، فى مؤتمر صحفى فى كابول اليوم الثلاثاء، أن غرباء يستخدمون المواطنين الأفغان مقابل حوافز أقل بكثير عن غيرهم للمشاركة فى القتال بسوريا والعراق، معربا عن قلقه حيال العنف الذى تشهده أفغانستان، وقال إن الحرب فرضت على الدولة من الخارج.

وأشار، وفقا لوكالة أنباء ” خامه برس ” الأفغانية، إلى أن العناصر الخارجية يبحثون عن مصالحهم من خلال إذكاء القتال فى أفغانستان بينما يستخدمون فى الوقت نفسه المواطنين الأفغان فى النزاعات خارج بلادهم.