4 ملثمين مسلحين يسطون على بنك فى " الشارقة " بالسلاح الأبيض - صحيفة صدى الالكترونية

ابوظبي(صدى):

أفاد مصدر في شرطة الشارقة، بتعرض فرع بنك على كورنيش البحيرة لعملية سطو صباح اليوم الثلاثاء.

وقال المصدر، إن 4 ملثمين اقتحموا فرع البنك الواقع في منطقة المجاز 2، الساعة 11 صباح اليوم، وهددوا موظف بسلاح أبيض وتمكنوا من الفرار بعد سرقة مبلغ من المال .

وكانت شرطة الشارقة تلقت بلاغ صباح اليوم، يفيد باقتحام البنك من قبل لصوص مُقنعين أثناء الدوام الرسمي لموظفي البنك، وتوجهت دوريات الشرطة وفرق التحقيق إلى موقع الحادث وتمكنت من تطويق المكان أَثناء دقائق قليلة، وباشرت التحقيق في الواقعة.