الداخلية العراقية تعتقل 8 عصابات لخطف الأطباء - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أنها اعتقلت قاتل طبيبة بالإضافة إلى 8 عصابات ضالعة في عمليات خطف الأطباء في العاصمة بغداد.

وقال مستشار وزير الداخلية، وهاب الطائي في بيان، إن الوزارة تطمئن المواطنين بأنها ” ستقف للمجرمين بالمرصاد ” ، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع كل من يحاول الإخلال بالأمن العام من خلال معلومات كاذبة، حسب قوله.

وأوضح البيان أن ” القوات الأمنية اعتقلت عصابة خطفت الدكتور سعد عبد الحر حسين في منطقة بغداد الجديدة ” ، مشيرا إلى أن ” عدد أفراد العصابة بلغ 4 أشخاص يتراسهم شخص يدعى وسام غماس عبود ” .