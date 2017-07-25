 الداخلية العراقية تعتقل 8 عصابات لخطف الأطباء - صحيفة صدى الالكترونية

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الداخلية العراقية تعتقل 8 عصابات لخطف الأطباء

الداخلية العراقية تعتقل 8 عصابات لخطف الأطباء
بغداد(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أنها اعتقلت قاتل طبيبة بالإضافة إلى 8 عصابات ضالعة في عمليات خطف الأطباء في العاصمة بغداد.

وقال مستشار وزير الداخلية، وهاب الطائي في بيان، إن الوزارة تطمئن المواطنين بأنها ” ستقف للمجرمين بالمرصاد ” ، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع كل من يحاول الإخلال بالأمن العام من خلال معلومات كاذبة، حسب قوله.

وأوضح البيان أن ” القوات الأمنية اعتقلت عصابة خطفت الدكتور سعد عبد الحر حسين في منطقة بغداد الجديدة ” ، مشيرا إلى أن ” عدد أفراد العصابة بلغ 4 أشخاص يتراسهم شخص يدعى وسام غماس عبود ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 11680 ] نشر منذ 1 ساعة

هؤلاء عملاء ايران مسؤليتهم خطف الكوادر الطبيه والطيارين والاعلاميين والتخلص منهم لجعل العراق خاليه من كل انسان متعلم لتصبح العراق خرابه

[ عدد التعليقات: 9000 ] نشر منذ 1 ساعة

اكيد

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