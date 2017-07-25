بالصور.. " السيسي " يتجول في مكتبة الإسكندرية ويشارك بجلسة الإصلاح الاقتصادي - صحيفة صدى الالكترونية

عمرو محمد(صدى):

استهل فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ فعاليات اليوم الثانى للدورة الرابعة للمؤتمر الوطنى للشباب، المنعقد بقاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، بإجراء جولة فى المكتبة.

وكان فى استقبال الرئيس الدكتور مصطفى الفقى مدير المكتبة، وكتب ” السيسي ” كلمة فى سجل كبار الزوار، أشاد خلالها بالصرح الثقافى الذى يقدم العلم والمعرفة ويعكس عراقة الحضارة المصرية.

وأعرب الرئيس السيسي عن تطلعه لاستمرار الدور المهم للمكتبة فى تقديم العلم والمعرفة للمصريين ولجميع زائريها، وتفقد قاعة الاضطلاع الرئيسية، وقاعة متحف المخطوطات بالمكتبة، واستمع لشرح عما تحتويه من كتب ومخطوطات تراثية نادرة.

وشارك الرئيس السيسي فى فعاليات المؤتمر الوطنى الرابع للشباب فى جلسة ” الإصلاح الاقتصادى ” ، وتحدث في ختام الجلسة مشيرًا إلى أهميتها فى توضيح الحقائق للمواطنين بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأن الإجراءات الاقتصادية المتخذة كانت حتمية للحفاظ على مكانة ومقدرات الدولة المصرية.

وأكد الرئيس المصري أن أى تردد فى اتخاذ القرارات السليمة والمدروسة يعد بمثابة خيانة فى حق الوطن، وأن أى مسئول يخشى من اتخاذ القرارات الصحيحة هو غير أمين وغير جدير بالمسئولية التى يتحملها.

وشدد ” السيسي ” على أهمية الاستمرار وتطوير وإصلاح الشركات والصناعات المصرية، وزيادة كفاءة منتجاتها، بحيث تكون قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وزيادة الصادرات.

ووجه ” السيسي ” التحية للشعب المصري على موقفه من إجراءات الإصلاح الإقتصادي، مطالباً إياه بالصبر وتحمل مشاق تلك الإجراءات فى سبيل رفعة مصر وتقدمها وازدهارها.