الكونجرس: قطر مولت القاعدة وداعش وطالبان - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكى، إد رويس، إن قطر مولت تنظيمات القاعدة، وداعش، وحماس، وطالبان، مستنكرا استضافة قناة ” الجزيرة ” التابعة للسلطة القطرية لقادة هذه المجموعات الإرهابية، وهو الأمر الذى يعد دعما ومساندة مباشرين للإرهاب.

وتابع رويس: ” لا أعرف لماذا تستضيف قناة الجزيرة قادة هذه المجموعات؟ حينما يكون سلوكك خاطئا على عدة مسالك، فلا بد من تغيير واسع ” ، كاشفا عن أنه سيطرح مشروع قانون فى الكونجرس لمعاقبة الدول التى تقدم دعما ماليا وإعلاميا لفروع جماعة الإخوان، وأبرزها حماس، إضافة إلى جماعات متشددة أخرى مثل طالبان.

وذكر ” إد رويس ” فى ندوة عُقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الثلاثاء، أن مثل هذه الخطوة ضرورية، إذ توجد كيانات مرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية تحاول قلب أنظمة الحكم فى منطقة الشرق الأوسط، منتقدا استضافة قطر لقادة فى حركة حماس، متابعا: “إذا لم يتغير سلوك الدوحة فإن الكونجرس سينظر فى نقل القوات الأمريكية خارج قاعدة العديد ” .