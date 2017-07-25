" اتفاق مبدئي " بين ريال مدريد وموناكو على انتقال مبابي - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

كشفت صحيفة ” ماركا ” الرياضية الاسبانية، اليوم الثلاثاء، أن ريال مدريد بطل الليغا توصل الى ” اتفاق مبدئي ” مع موناكو بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، بخصوص ضم المهاجم الواعد كيليان مبابي مقابل صفقة قياسية قد تصل الى 180 مليون يورو.

لكن بحسب صحيفتي ” لوباريزيان ” و ” نيس ماتان ” ، كذب موناكو رسميا هذا الخبر.

وبحسب الصحيفة المدريدية استنادا الى مصادر مقربة من المفاوضات، فان ” نية جميع الاطراف هي انتقاله في الأيام القليلة المقبلة ” إلى ريال مدريد لمدة 6 مواسم مقابل مبلغ يتراوح بين 150 و160 مليون يورو بالاضافة إلى مكافآت الاداء التي تتراوح بين 20 و30 مليون يورو.

وكان زيدان استبعد الاحد الفكرة، وقال: ” لم أطلب اي شيء، تحدثت الى الرئيس (فلورنتينو بيريز)، لدينا مجموعة من 28 لاعبا، هذا أمر جيد جدا، انا سعيد، نعمل معا ” .

وينتهي عقد مبابي مع موناكو في 2019 وهو مطلوب من اندية اوروبية كبيرة خصوصا ريال مدريد وباريس سان جرمان الفرنسي، لكن العديد من وسائل الاعلام الرياضية في فرنسا واسبانيا اكدت منذ اسابيع عدة انه يفضل اللعب للنادي الملكي.