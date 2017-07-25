" عون " تعثر على مسن تاه في صحراء أم رجوم - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

عثرت جمعية عون للبحث والإنقاذ، على مسن كان قد تبلغ باختفائه، في منطقة صحراوية بالقرب من أم رجوم.

وتلقت الجمعية بلاغا من ذوي المفقود يفيد باختفائه وهو رجل كبير في السن يبلغ من العمر 85 عاما يستقل سيارة من نوع هايلكس، خرج من حفر الباطن وكان في طريقه لهجرة جلعودة.

تحرك 30 عضوا من أعضاء الجمعية وعثروا على السيارة وبتتبع آثار الرجل وجد بصحة جيدة لدى راعي أغنام وإبل وقد قطع مسافة 12 كيلو مشياً على الأقدام.

وتهيب جمعية عون بسالكي الطرق الصحراوية هذه الأيام تجنب المرور في الأماكن الوعرة والرمال لتفادي التعطل مما يفضي لا قدر الله للهلاك.