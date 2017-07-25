مصر : ضبط محاولة تهريب 21 آى فون بـ 200 ألف جنيه من جدة - صحيفة صدى الالكترونية

عبده ابوالفضل (صدى):

ضبطت جمارك مطار القاهرة في مصر اليوم الثلاثاء راكبة حاولت تهريب 21 جهاز آى فون قيمتها 200 ألف جنيه داخل حقائبها لدى عودتها من جدة وتم إحتجاز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركى للراكبة .

وأوضح ” سامى عبدالرحمن ” رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة أنه أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة الخطوط السعودية رقم 311 والقادمة من جدة إشتبه ” عصام أنور عطية ” مدير الجمرك فى حقائب الراكبة ” ص . م ” وتم تشكيل لجنة من مأموري الجمارك لتفتيش حقائب الراكب.

وتابع أنه بالتفتيش تم العثور على 21 جهاز آى فون قيمتها 200 ألف جنيه بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الإستيرادية .

وتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط و إتخاذ الإجراءات القانونية .