جوازات عسير تنهي إجراءات مغادرة ٢١٤٤٨ مخالفًا - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

أنهت جوازات منطقة عسير إجراءات مغادرة ٢١٤٤٨ وافدًا مخالفًا في منطقة عسير، خلال المهلة الممنوحة لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف ) عبر مواقع تنفيذ الحملة بمنطقة عسير والمتمثلة في إدارة متابعة الوافدين بأبها وشعبة متابعة الوافدين ببيشة وظهران الجنوب وجوازات مطار أبها الإقليمي.

وقال المتحدث الإعلامي لجوازات منطقة عسير العقيد عبدالله بن حسين آل هادي أن مدة تنفيذ الحملة كانت ٩٠ يوماً ابتداءً من ١/ ٧/ ١٤٣٨ حتى يوم أمس الاثنين الموافق ١ / ١١ / ١٤٣٨ استفاد منها ٢١٤٤٨ وافدًا.

وأوضح آل هادي أن هدف الحملة مساعدة الوافدين المخالفين لمغادرة البلاد من تلقاء أنفسهم وإعفاؤهم من الرسوم والغرامات المترتبة على مخالفتهم للأنظمة وكذلك الإعفاء من الأثر النظامي لبصمة مرحل.