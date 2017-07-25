بلدية الطائف تزيل أكثر من 2500 متر تعديات على أراضي الدولة - صحيفة صدى الالكترونية

بلدية الطائف تزيل أكثر من 2500 متر تعديات على أراضي الدولة
أزالت بدلية غرب الطائف الفرعية؛ تعديات على أراض تابعة للدولة تقدر مساحتها بأكثر من 2500 متر مربع بوسط المدينة، وبقرية ” الوهط ” .
من جانبه؛ أوضح مدير المركز الإعلامي المتحدث الرسمي لأمانة الطائف إسماعيل إبراهيم، أنهم مستمرون في دعم جهود الرقابة على الأراضي، وتطبيق التوجيهات بهذا الخصوص وتطبيق العقوبات النظامية الرادعة.
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5741 ] نشر منذ 54 دقيقة
تعديات وبعدين🙏🏼
alfahd42[ عدد التعليقات: 8999 ] نشر منذ 53 دقيقة
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