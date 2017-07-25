 بلدية الطائف تزيل أكثر من 2500 متر تعديات على أراضي الدولة - صحيفة صدى الالكترونية

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بلدية الطائف تزيل أكثر من 2500 متر تعديات على أراضي الدولة

بلدية الطائف تزيل أكثر من 2500 متر تعديات على أراضي الدولة
عبدالعزيز القثامي(صدى):

أزالت بدلية غرب الطائف الفرعية؛ تعديات على أراض تابعة للدولة تقدر مساحتها بأكثر من 2500 متر مربع بوسط المدينة، وبقرية ” الوهط ” .

من جانبه؛ أوضح مدير المركز الإعلامي المتحدث الرسمي لأمانة الطائف إسماعيل إبراهيم، أنهم مستمرون في دعم جهود الرقابة على الأراضي، وتطبيق التوجيهات بهذا الخصوص وتطبيق العقوبات النظامية الرادعة.

 


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[ عدد التعليقات: 8999 ] نشر منذ 53 دقيقة

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