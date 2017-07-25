كاظم الساهر يوجه ضربة قاضية لمحمد عساف - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

أكد مصدر من داخل مجموعة قنوات mbc أن الإدارة استأنفت المفاوضات مع القيصر كاظم الساهر من أجل عودته لعضوية تحكيم برنامج ” ذا فويس كيدز ” ، وقد نجحت المفاوضات بالفعل في عودته، حيث تمكنوا من إقناعه بأن ” ذا فويس كيدز ” من البرامج الخفيفة التي لا تحتاج إلى مجهود كبير، كما أن هناك تفاعلاً كبيراً بينه وبين الأطفال والمواهب.

وكانت عودة كاظم الساهر لبرنامج ” ذا فويس كيدز ” بمثابة ضربة موجعة للفنان محمد عساف، الذي كان مرشحاً بقوة ليكون بدلاً من القيصر في البرنامج، إلا أنه بعد عودة كاظم لمكانه فقد تحطم حلم عساف الذي كان يتمنى أن يجلس على مقعد القيصر بـ ” ذا فويس كيدز ” .