أساليب تقوم بها النساء المفضّلات للرجال خلال التواصل الحميم - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

ما هي الأمور التي يريد الرجال من النساء أن يفعلنها في غرفة النوم؟ لعلّك سمعت سابقاً أن الرجل يريد من زوجته أن تكون سيدة أمام الناس ولكن عشيقة في حياتهما الحميمة. ولكن إلى أيّ مدى يمكن أن تكون هذه العبارة صحيحة؟ ترى دراسات الخبراء المختصّين في هذا الموضوع أنها ليست خاطئة بالمطلق. في ما يلي، ستجدين بعض الأمور التي تفعلها النساء المفضّلات لدى الرجال، والتي تثبت صحة هذه العبارة إلى حد ما.

يبادرن إلى التواصل الحميم

“لا تبادرين إلى علاقة حميمة” هو من أكثر الأمور التي يتذمّر الرجال منها. إن كنتِ تنتظرين منه دوماً أن يأخذ الخطوة الأولى كي تجتمعا معاً في غرفة النوم، فسيفهم الرجل رسالة واحدة وهي أنك تدخلين هذه العلاقة لأنه هو يريدها لا أنت.

لا يصدرن الأحكام

عندما يقرر الرجل أن يقوم بأمر جديد في الموضوع الحميم، يفضّل المرأة التي لا ترتعب وتنفر، أو لا تنظر إليه وكأنها احتقرت خطوته. يجب أن تعرفي أن للجميع خيالاتهم الخاصة وتحديداً في العلاقة الحميمة، أي إن رغبة الشريك في تجربة شيء جديد لا تعني أنه منحرف.

لا يخفن من قول “لا”

إن النساء اللواتي يوافقن على أي طرح أو فكرة، ويتعالين في بعض الحالات على ألم أو إهانة فقط ليرضين أزواجهن هن نساء يفتقرن إلى الإثارة. يشعر الرجال غالباً بالنفور من النساء اللواتي يقبلن أيّ شيء ويتنازلن عن المتعة المشتركة في العلاقة الحميمة. لا تتردّدي في القيام ببعض الأمور لتدللي زوجك بها، ولكن هذا لا يعني أن تتخلي عن الصراحة الحميمة لأنها أساسية.

يحتملن رؤية جانب الرجل المظلم

في بعض الأحيان، يسيطر جانب مظلم على أداء الرجل الحميمي، تتحكم فيه غالباً نزعته الغريزية كرجل وعواطفه المتأججة. ولكن إن كانت الأمور لا تصل إلى مواضع مسيئة وعنيفة، يمكنك ببساطة اعتبار أنك امرأة متميزة بالنسبة له.

التنوّع

تخيّلي أنك تتناولين الطبق نفسه في كل وجبة! التغيير مهم جداً في الحياة الزوجية، ولا سيما الجانب المتعلق بالعلاقة الحميمة، لتفادي الروتين الذي قد يودي بها إلى الهاوية. اسعي إلى التغيير ولا تعتبريه مشكلة أو سبباً للخوف لأنك بذلك ستقرّبين زوجك أكثر منك.